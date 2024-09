Selena Gomez não pode engravidar, mas vê na gestação de substituição e na adopção “grandes possibilidades”

Selena Gomez quer ser mãe, mas a actriz assume, numa entrevista à Vanity Fair, que teve de se habituar a olhar para a maternidade de uma forma diferente. Isto porque, revelou, não pode enfrentar uma gravidez: “Eu nunca disse isto antes... mas, infelizmente, não posso carregar os meus próprios filhos”, anunciou.

A estrela de Homicídios ao Domicílio detalhou que o motivo está relacionado com os “muitos problemas médicos que colocariam a minha vida e a do bebé em risco”, desabafando que “isso foi algo que tive de lamentar durante algum tempo”.

Os “muitos problemas médicos” a que Selena Gomez se refere poderão incluir o diagnóstico de lúpus, uma doença auto-imune, que, dependendo da gravidade, aumenta a probabilidade de abortos espontâneos e partos prematuros — no entanto, ressalva a Associação de Doentes com Lúpus no seu site, “a maioria das mulheres com Lúpus pode engravidar com segurança”.

A actriz informou ainda ter tido um diagnóstico de doença bipolar, em Abril de 2020, que a obriga a tomar uma medicação contra-indicada a grávidas, desconhecendo-se outras condições.

Aos 32 anos, porém, e depois de ter vivido o sofrimento do diagnóstico, a actriz está decidida a ser mãe, considerando uma gestação de substituição ou a adopção “grandes possibilidades”, enaltecendo quem se predispõe a ser barriga de aluguer. “Estou entusiasmada com o que essa jornada vai parecer, mas vai parecer um pouco diferente. No fim das contas, não me importo. Vai ser meu. Será o meu bebé”.