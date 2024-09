Roma quer que turistas paguem por acesso à Fonte de Trevi

Depois de mais um Verão de problemas de excesso de turismo em Itália, as autoridades de Roma estão a considerar novas medidas para limitar as multidões na Fonte de Trevi, um dos locais mais famosos do país.

Alessandro Onorato, conselheiro de turismo de Roma, disse num email ao The Washington Post que o Governo quer implementar um sistema de bilhetes com hora marcada para aceder à fonte, “um monumento que precisa de ser protegido e preservado”. O bilhete seria gratuito para os residentes de Roma e teria um “preço simbólico”, de 1 ou 2 euros, para os viajantes.

“Queremos que a visita à Fontana di Trevi seja uma experiência verdadeiramente única e serena, sem nos termos de cruzar com outros turistas ou forçar a entrada”, disse Onorato. “E também queremos evitar que os visitantes comam nos degraus, uma sanduíche ou um gelado, ou pior, que saltem para a água.”

A Reuters noticiou que o presidente da Câmara de Roma, Roberto Gualtieri, disse que esse plano era uma possibilidade “concreta” e que a ministra do Turismo de Itália, Daniela Santanchè, estava aberta a um programa de controlo de visitas à fonte semelhante ao do Panteão. No ano passado, o Ministério da Cultura italiano lançou um sistema de bilhetes de 5 euros no Panteão.

O turismo atingiu números recorde em Itália em 2023 e a popularidade do país não mostra sinais de abrandamento. No próximo ano, o Vaticano celebra o Jubileu, que ocorre a cada quarto de século. Espera-se que o Jubileu de 2025 traga mais 30 milhões de peregrinos a Roma, informou a Associated Press.

O afluxo iminente “faz com que valha a pena considerar uma forma de controlar as multidões”, disse Kathy McCabe, apresentadora do programa de viagens Dream of Italy na PBS.

McCabe tem boas recordações de ter visitado a Fonte de Trevi há décadas, quando havia, no máximo, um punhado de pessoas a apreciar a obra-prima barroca. Actualmente, a experiência é diferente, com multidões de turistas amontoados à volta do perímetro a disputar uma vista ou uma selfie.

McCabe diz que a fonte, tal como o nome da sua exposição, representa o sonho de Itália, “do que já foi e do que esperamos que venha a ser”, disse. E, ao mesmo tempo, é a realidade de Itália: um lugar que luta para lidar com a sua imensa popularidade.

Ela está em conflito com as medidas de mitigação de multidões, mas compreende o ponto de vista dos funcionários municipais. “Talvez seja algo que possam fazer apenas na época alta”, diz. “Mas, como em muitos sítios da Europa, quase todos os meses são de época alta em Roma.”

Ao contrário do Panteão — um antigo templo romano em que os visitantes pagam para entrar —, a Fonte de Trevi é um monumento de acesso aberto ao ar livre, situado no encontro de três ruas que se fundem. Os críticos do sistema de bilhetes proposto dizem que isolar a fonte seria perturbador. “A circulação nas ruas já é muito desagradável devido aos inúmeros engarrafamentos”, disse Katie Parla, uma escritora e guia turística de Roma que vive na cidade há mais de 21 anos. E acrescentou: “Não creio que os visitantes ou os habitantes locais beneficiem com a restrição de uma parte da cidade com um tráfego muito, muito intenso”.

Flavio Scannavino, director-geral do Hotel De' Ricci, situado a cerca de um quilómetro da Fontana di Trevi, concorda que é difícil circular pela cidade durante a época alta devido às multidões. É com agrado que vê uma forma de regular melhor o fluxo do tráfego pedonal, especialmente antes do Jubileu. No entanto, Scannavino considera de “mau gosto” qualquer proposta de taxa para ver a fonte. “Não me parece correcto que as pessoas tenham de pagar para usufruir desta beleza”, afirmou.

Parla também acredita que tais limitações são contrárias à essência da fonte, que foi inaugurada como uma obra de arte pública encomendada pelo Papa Clemente XII no século XVIII. “E, no entanto, o acesso à Fonte de Trevi para os residentes locais é cada vez mais complicado devido às enormes hordas de turistas que começam mesmo às 6 da manhã, o que não tem precedentes”, afirmou.

Simone Amorico, director executivo do operador turístico privado Access Italy, passou pela fonte na tarde de quinta-feira. Mesmo em Setembro, depois de o pico do Verão ter chegado e desaparecido da cidade, “é o local mais movimentado de Roma”, disse ele sobre o local. “É muito concorrido, mesmo em época baixa.”

Amorico não tem a certeza de que qualquer tentativa de restringir o acesso seja aprovada, especialmente no prazo proposto por Onorato. As regras “não são fáceis de mudar” em Itália, disse.

Mas ele é a favor de qualquer esforço para regulamentar a fonte. Fazendo eco de Santanchè, referiu-se às recentes alterações no Panteão. “Também havia excesso de turismo, mas agora é preciso reservar um horário e, na verdade, é muito melhor”, disse. “Tem de haver algum tipo de prevenção contra o excesso de turismo nestes monumentos populares.”

Parla disse que as mudanças no Panteão não foram perfeitas, chamando ao processo de compra de entradas uma “confusão” devido ao site, que é complicado, e à localização confusa da bilheteira. “Não me sinto encorajado pela espécie de precursor disto e, de um modo geral, não concordo com a cobrança de taxas por acesso a arte pública”, afirmou.

Parla preferia que a cidade criasse um plano de comunicação estratégico para promover outros sítios históricos menos visitados, como o Museu do Palazzo Massimo ou a Basílica de Sant'Agostino.

