Grécia vai tributar chegadas de navios de cruzeiro para proteger ilhas do turismo excessivo

A Grécia planeia impor uma taxa de 20 euros aos visitantes dos navios de cruzeiro nas ilhas de Santorini e Mykonos, durante a época alta do Verão, numa tentativa de prevenir o excesso de turismo, disse o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, neste domingo, adiantando que o Governo irá apresentar em pormenor algumas das medidas nesta segunda-feira.

A Grécia depende fortemente do turismo, o principal motor da economia do país, que ainda está a recuperar de uma crise que durou uma década e que destruiu um quarto da sua produção. Mas alguns dos seus destinos mais populares, incluindo Santorini, uma ilha idílica de aldeias pitorescas e praias imaculadas com 20 mil residentes permanentes, correm o risco de serem arruinados pelo turismo de massas.

Numa conferência de imprensa realizada um dia depois de ter delineado as suas principais políticas económicas para 2025, Mitsotakis esclareceu que o turismo excessivo era apenas um problema em alguns destinos. "A Grécia não tem um problema estrutural de excesso de turismo... Alguns dos seus destinos têm um problema significativo durante certas semanas ou meses do ano, que temos de resolver", afirmou.

"Os cruzeiros marítimos sobrecarregaram Santorini e Mykonos e é por isso que estamos a intervir", acrescentou, ao anunciar a taxa.

As receitas do turismo grego ascenderam a cerca de 20 mil milhões de euros em 2023, com cerca de 31 milhões de chegadas de turistas. Mas, em Santorini, manifestantes pediram restrições ao turismo, tal como noutros destinos de férias populares na Europa, incluindo Veneza e Barcelona.

Parte das receitas do imposto sobre os cruzeiros marítimos será devolvida às comunidades locais para ser investida em infra-estruturas, afirmou Mitsotakis. O Governo tenciona igualmente regulamentar o número de navios de cruzeiro que chegam simultaneamente a determinados destinos, devendo ser impostas regras para proteger o ambiente e combater a escassez de água nas ilhas.

A Grécia também quer aumentar o imposto sobre os arrendamentos de curta duração e proibir novas licenças para alojamentos locais no centro de Atenas, a fim de aumentar o parque habitacional para os residentes permanentes, disse Mitsotakis no sábado.