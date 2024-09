Aktürkoglu foi à Liga das Nações dizer “olá” a Bruno Lage

Vitória da Turquia por 2-1 frente à Islândia, três golos de Kerem Aktürkoglu – dois deles de grande qualidade. Foi assim a segunda-feira do mais recente reforço do Benfica, que espalhou categoria pela selecção turca, na Liga das Nações, antes de se apresentar ao serviço no novo clube.

Aktürkoglu vai agora treinar sob a batuta de Bruno Lage, podendo ser uma opção a partir do corredor esquerdo ou mesmo como segundo avançado, oferecendo capacidade de jogar entre linhas, um pouco como fazia Rafa.

O segundo golo frente à Islândia foi, de resto, marcado a partir dessa zona, com um remate de fora da área. Também o terceiro mostrou capacidade na zona central do terreno, mas a atacar o espaço. Pediu a bola em profundidade, isolou-se e "picou" com classe por cima do guarda-redes (vídeos em baixo).

O triunfo deixa a equipa turca no topo do grupo 4 da Liga B, em igualdade com o País de Gales, depois do empate entre as duas equipas na primeira jornada.

Itália mantém liderança

Dos restantes jogos da noite destaque para o França-Bélgica, com vitória gaulesa por 2-0.

Este foi um jogo no qual a leitura das estatísticas pode induzir em erro. A Bélgica teve mais bola, mais passes e mais ataques, mas a França, mesmo sem dominar territorialmente o jogo, acabou por somar as estatísticas relevantes: golos esperados, remates e, sobretudo, golos marcados.

Com 21 remates e 2,29 golos esperados com apenas 41% de posse de bola, a França voltou a apresentar o seu futebol habitual, sem fazer questão de dominar a partida.

O primeiro golo foi de Muani, aos 29’, numa recarga, e o segundo foi de Dembélé, aos 57’, numa boa jogada individual, com movimento da direita para o meio, drible e remate em arco, de pé esquerdo – com o ambidestro Dembélé, é difícil saber qual é o pé dominante.

Destaque ainda para o triunfo da Itália frente a Israel, por 2-1, resultado que mantém os italianos no topo do grupo 2 da Liga A, depois da vitória frente aos franceses na primeira jornada.