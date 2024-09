Terça na TV: do suspense de End of Summer à integração racial no Mississípi

CINEMA

Inkheart - Coração de Tinta

AXN Movies, 21h10

Aventura e fantasia num filme realizado por Iain Softley, a partir do romance de Cornelia Funke. Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren, Jim Broadbent, Andy Serkis e Eliza Bennett dão vida à história de um pai e de uma filha a braços com heróis e vilões que se movem entre o mundo dos livros e o nosso.

Matem o Mensageiro

Cinemundo, 22h55

Dirigido por Michael Cuesta e escrito por Peter Landesman, um thriller inspirado na história real de Gary Webb, relatada na obra homónima de Nick Schou. Webb (Jeremy Renner) é um premiado jornalista de investigação que se apercebe das origens do consumo de crack que assolou os EUA nos anos 1970/80 e do envolvimento da CIA no contrabando de toneladas de cocaína. Mesmo intimidado pelos traficantes e pela agência, prossegue o trabalho – decisão que vai ter um preço mais elevado do que podia imaginar.

SÉRIES

McDonald & Dodds

Star Crime, 22h

Bath, cidade do sudoeste inglês conhecida pela moldura histórica dos seus banhos romanos, oferece o cenário ao policial britânico que o Star Crime acolhe a partir de hoje, a ritmo semanal. Criada por Robert Murphy, gira em torno da dupla improvável – mas eficaz e divertida, como é habitual nestas lides – formada pelos inspectores Lauren McDonald (Tala Gouveia) e Dodds (Jason Watkins). Ela, recém-chegada para liderar as forças policiais da zona, é ambiciosa, dura e determinada; ele, tímido e desabituado das ruas, não tardará a revelar a boa forma da sua perspicácia.

End of Summer

TVCine Edition, 22h10

Em estreia nos serões de terça, um thriller sueco que adapta um romance policial de Anders de la Motte. Ao longo de seis episódios, a minissérie ergue uma trama de suspense e mistério em torno do caso de um menino desaparecido sem deixar rasto, em 1984, e da irmã que, 20 anos depois, tenta descobrir o que realmente aconteceu a partir do momento em que conhece um jovem com memórias de infância estranhamente familiares. Julia Ragnarsson, Erik Enge, Vilhelm Blomgren e Henrik Norlén formam o elenco nuclear.

DOCUMENTÁRIOS

America’s National Parks

Nat Geo Wild, 17h42

Dedicada o mostrar os parques nacionais norte-americanos, com toda a riqueza e diversidade das suas paisagens e das espécies que os habitam, a série documentar visita neste episódio o mais antigo de todos: Yellowstone. Fundado em 1872, é “uma jóia da natureza selvagem, de vastas florestas e vales abertos, lar de grandes manadas de bisontes, matilhas de lobos e ursos pardos”, descreve o canal, albergando ainda “um dos maiores supervulcões do mundo”

Protecção de Fronteiras: Espanha

National Geographic, 22h10

Começa a segunda temporada da série documental que regista os trabalhos das autoridades que patrulham as águas ao largo de Espanha. Aponta a câmara à preparação destes profissionais, aos meios que têm ao seu dispor e às missões de resgate, intercepção de narcotraficantes, combate ao tráfico humano, etc. Neste primeiro episódio, há Vidas em jogo na actividade intensa trazida pela época alta do Verão: o turismo aumenta, o tráfico de droga cresce e multiplicam-se os veículos na água. Há novos episódios todas as terças.

A Colheita: Integração das Escolas do Mississípi

RTP2, 23h04

A integração racial nas escolas norte-americanas é documentada com base nas memórias de antigos alunos, pais e professores de Leland, no Mississípi, onde no Outono de 1970 se constituiu finalmente – a segregação tinha sido proibida pelo Supremo Tribunal em 1954 – a primeira turma mista.

COMÉDIA

Ahir Shah: Ends

Netflix, streaming

Depois de ter arrecadado o prémio de melhor espectáculo de comédia no festival Fringe, em Edimburgo (para o qual já tinha estado nomeado em anos anteriores), com Ends, o comediante britânico estreia esse mesmo show na Netflix. Foi gravado no London’s Royal Court Theatre e constrói-se sobre temas como “classe, família e multiculturalismo no Reino Unido”, desvenda a plataforma, “na perspectiva do seu avô”. Quanto ao tom, é uma “mistura de indagação filosófica, vigor político e doces piadas”, na descrição do próprio Ahir Shah.