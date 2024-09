Restauro da “biblioteca viva” da Brotéria vence Prémio Vilalva da Gulbenkian

A intervenção agora premiada contemplou a preservação e a disponibilização pública da biblioteca e do Fundo do Livro Antigo da Brotéria, com quatro mil livros. Distinção vale 50 mil euros.

“Estamos radiantes, mas também super entusiasmados pelo trabalho que aí vem”, diz ao PÚBLICO o director-geral do centro cultural Brotéria perante a atribuição do Prémio Gulbenkian Património — Maria Tereza e Vasco Vilalva ao projecto de inventariação e restauro da sua biblioteca, que alberga cerca de 160 mil volumes, entre os quais muitas raridades. O plural é importante na resposta do padre Manuel Cardoso, atendendo ao que este responsável considera estar na essência da atribuição deste prémio “para uma biblioteca que é um organismo vivo no qual há ainda muito trabalho para fazer”.