Kendrick Lamar actua no espetáculo de intervalo do Super Bowl em 2025

O rapper Kendrick Lamar actuará durante o espectáculo de intervalo da Super Bowl, a 9 de Fevereiro, em Nova Orleães, anunciaram no domingo a National Football League, a Apple Music e a editora Roc Nation.

Lamar, de 37 anos, natural de Compton, que é o coração pulsante da cena rap de Los Angeles, tem no currículo 17 prémios Grammy e já actuou no espectáculo do intervalo do Super Bowl em 2022, mas juntamente com Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem e Mary J. Blige.

"A música rap continua a ser o género com mais impacto até hoje. E eu estarei lá para lembrar ao mundo porquê. Eles escolheram a pessoa certa", disse Lamar num comunicado de imprensa.

Lamar alcançou um enorme sucesso desde o seu álbum de estreia good kid, m. A.A.d city, lançado em 2012. Tornou-se o primeiro músico que não vinha da clássica ou do jazz a ganhar um Prémio Pulitzer pelo seu álbum DAMN., de 2017.

O espectáculo do intervalo do Super Bowl é um dos momentos mais cobiçados do calendário musical dos EUA. Pelo seu palco já passaram artistas icónicos como os Rolling Stones, Beyoncé, Stevie Wonder, Prince, Bruce Springsteen, Janet Jackson, Missy Elliot ou, no ano passado, Usher.