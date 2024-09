James Earl Jones, que foi a voz de Darth Vader, morreu aos 93 anos

É um James Earl Jones bastante enfadado que se dirige a Sheldon Cooper. “Deixa-me adivinhar: ‘Tu gostas do Star Wars’”, diz-lhe, e o outro só responde com um aceno de cabeça, um silêncio de reverência, um ar aparvalhado. “Sabes, eu fiz outros filmes. Mas tu não queres saber disso, pois não?”, atira Jones, ainda carrancudo.

Para logo depois se desfazer num grande sorriso: “Eu também gosto do Star Wars!”

A rábula, que apareceu num episódio de A teoria do Big Bang, deve ter correspondido muitas vezes à realidade na vida de James Earl Jones. O actor que emprestou o seu vozeirão a Darth Vader, contribuindo assim para criar uma das personagens incontornáveis do último meio século do cinema, morreu esta segunda-feira aos 93 anos. A sua morte foi comunicada pelo agente à Variety.

Foi nesse papel de bastidores, desempenhado num estúdio de gravação – o Darth Vader era interpretado à frente da câmara por outro actor, David Prowse –, e sem atribuição de créditos nos dois primeiros filmes da saga, que Jones ganhou a notoriedade que perdura para milhões de Sheldons e sucessivas gerações de espectadores.

Mas o actor nascido em 1931 no estado norte-americano do Mississípi fez, de facto, outros filmes. E ainda muito teatro e muita televisão.

Foi a voz de Mufasa em O Rei Leão, para quem o viu na versão original.