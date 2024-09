Curtas-metragens da Estónia na abertura do festival Beast

Três curtas-metragens da Estónia compõem a abertura oficial do Beast, festival internacional de cinema que é um "fórum de diálogo entre o Leste e o Oeste", e que acontece entre os dias 25 e 29 de Setembro, em vários espaços da cidade do Porto.

As obras estonianas que serão exibidas na sessão de abertura, a ter lugar no Batalha Centro de Cinema, são Sauna Day (2024), de Anna Hints e Tushar Prakash — que estarão presentes no festival —, Heiki on the Other Side (2022), de Katariina Aule, e Miisufy (2024), de Liisi Grünberg.

Sauna Day, descreve a organização do festival num comunicado de imprensa, convida-nos a "entrar no mundo dos homens do Sul da Estónia que vão para o espaço escuro e íntimo de uma sauna de fumo depois de um dia de trabalho árduo". Heiki on the Other Side é "uma comédia negra sobre a morte de um jovem que acaba num submundo a enfrentar as consequências" do seu desaparecimento, enquanto Miisufy, curta inspirada no famoso brinquedo japonês Tamagotchi, "apresenta a história de um gato de estimação virtual que, cansado do seu dono, começa a revoltar-se".

Nesta sétima edição, o Beast conta com 80 filmes, dos quais 23 curtas-metragens, de 13 países diferentes, estão na competição oficial. Constituindo uma das cinco secções da programação do festival, que responde ao mote "Para onde vamos?", esta selecção, explica a organização, está ela própria repartida em quatro categorias: East Wave (ficção), East Doc (documentário), Experimental East (experimental) e AnimaEast (animação).

O festival já anunciara no final de Julho que a Estónia seria o país convidado, depois de no ano passado os holofotes terem incidido sobre a Eslovénia. Da realizadora Triin Ruumet, cineasta que é apontada como um dos nomes forte da nova geração do cinema estoniano, será exibido o filme Dark Paradise, de 2023.

Também da Estónia será ainda apresentada uma retrospectiva de documentários feitos nos anos 1970 e 1980, marcados por "poucas falas, mas fortes e entusiasmantes linhas musicais", que traçam um "leve retrato urbano, suburbano e campestre".

Haverá ainda a exibição de curtos jornais de actualidades daquela época e de anúncios publicitários da Eesti Reklaamfilm, agência que funcionou entre as décadas de 1960 e 1990 e que estava subordinada ao Comité Nacional de Cinema da União Soviética.

Este ano, o festival dará ainda "carta branca" à Academia de Artes da Estónia, que mostrará filmes de estudantes feitos entre 2021 e 2024.

O Beast é uma montra para filmes que tenham como pano de fundo a Europa de Leste. "Enquanto explora os Balcãs, os países bálticos e pós-comunistas, o festival contextualiza o seu trabalho" propondo "debates diferenciados sobre a estética cinematográfica, sociopolítica e tópicos teóricos cinematográficos", lê-se na página oficial do festival.