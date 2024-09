Até na única manhã gratuita mensal pode ser preciso pagar em Serralves

No dia 1, os bilhetes grátis para a mostra de Kusama “esgotaram-se”, mas quem pagasse podia entrar. Fundação diz que reserva entradas para não residentes. PCP e BE vão levar assunto ao Parlamento.

Quando o PÚBLICO chegou a Serralves no passado dia 1 de Setembro, faltavam cerca 15 minutos para a hora de abertura (10h), mas já havia 504 pessoas a fazer fila para tentar ver gratuitamente a exposição de Yayoy Kusama. Os primeiros a chegar junto ao portão da fundação portuense contaram ao jornal que já ali estavam desde as 8h15. É que a mostra encerra ainda este mês, no dia 29, e a próxima manhã gratuita (no primeiro domingo mensal) será já em Outubro, de modo que aquela era última oportunidade para verem as obras da mediática artista japonesa sem desembolsar os 20 euros que custa o bilhete geral para residentes nacionais.