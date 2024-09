Investigação sobre cancro da mama vence Prémio Dr. Mário Fonseca em Lousada

O projecto distinguido propõe-se a “testar uma nova abordagem na quimioterapia para atingir eficazmente e com menos efeitos secundários as células mais agressivas do cancro da mama triplo negativo”.

A investigadora Sandra Tavares venceu a primeira edição do Prémio Dr. Mário Fonseca, na área da saúde, instituído pela Câmara de Lousada, com um trabalho sobre o cancro da mama, revelou esta segunda-feira a autarquia.

O trabalho distinguido intitulou-se Tratamento de cancro da mama triplo negativo com um regime de quimioterapia melhorado, tendo a sua autora, ligada ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, recebido o valor de 20 mil euros.

Segundo a vencedora, o projecto distinguido propõe-se a "testar uma nova abordagem na quimioterapia para atingir eficazmente e com menos efeitos secundários as células mais agressivas do cancro da mama triplo negativo", numa colaboração entre o IPO Porto e o Centro Hospitalar Universitário de Utrecht - Países Baixos.

O prémio Dr. Mário Fonseca foi instituído por aquele município do distrito do Porto para homenagear o médico Mário Fonseca, já falecido, que ficou conhecido no concelho como o "médico do povo".

Na cerimónia de atribuição, o médico e investigador Sobrinho Simões, embaixador do prémio, disse ser um orgulho constatar o facto de Lousada ter conseguido "esta consciencialização para a necessidade de apoiar os jovens investigadores", assinalando que se trata da primeira autarquia do país a ter um prémio que apoia a investigação na área das ciências da saúde.

A primeira edição desta distinção contou com 43 candidaturas de jovens investigadores portugueses, numa colaboração entre o Município de Lousada, que disponibilizou dez mil euros, e uma empresa, que contribuiu também com dez mil euros.