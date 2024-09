Ciência e religião, com o físico e padre Bruno Nobre

A conversa com Bruno Nobre passa pelo seu percurso e pelo modo como se podem conciliar as visões científica e religiosa, sob vários ângulos — dos milagres à existência de Deus.

O convidado do episódio desta semana é o físico e padre jesuíta Bruno Nobre, que tem uma licenciatura em Física Tecnológica e um doutoramento em Física de Partículas Elementares, defendido em 2005 no Instituto Superior Técnico. Nesse mesmo ano entrou para a Companhia de Jesus e, em 2015, concluiu o Mestrado em Teologia (1º grau canónico) e um ano depois o Mestrado em Teologia Sistemática (2.º grau canónico) no Boston College, nos Estados Unidos. Fez ainda um pós-doutoramento em Filosofia da Ciência na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Bruno Nobre assina com o físico ateu Pedro Lind a obra Dois dedos de conversa sobre o dentro das coisas (saída na Frente e Verso), na qual trocam argumentos, na forma de cartas, acerca da existência ou não de Deus.

É actualmente professor na Universidade Católica Portuguesa e colaborador do Centro Académico de Braga. A conversa passa pelo seu percurso e pelo modo como se podem conciliar as visões científica e religiosa, sob vários ângulos.

O podcast Mais Lento do que a Luz sai quinzenalmente, às segundas-feiras. Siga o podcast e receba cada episódio no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.