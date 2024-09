Zero desafia alunos do interior a criarem projectos sustentáveis

A associação ambientalista Zero está a desafiar alunos das escolas secundárias e profissionais do interior do país a desenvolverem projectos sustentáveis, disponibilizando um financiamento de até 1500 euros para as seis candidaturas vencedoras, divulgou este domingo a associação ambientalista.

Em causa está o projecto AtiveLab: Laboratórios de Ativismo Ambiental, ao qual podem concorrer até 20 de Setembro escolas secundárias e profissionais dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, adianta a Zero, em comunicado.

O objectivo deste projecto, financiado pelo Fundo Ambiental, é apoiar as ideias dos alunos que contribuam para “tornarem as suas escolas e localidades mais sustentáveis”, desenvolvendo-se em três fases.

“Nos laboratórios de cidadania, as escolas aderentes irão formar grupos informais de alunos interessados, que serão desafiados a exercer a sua cidadania activa e a activar o seu sentido comunitário como se estivessem no papel de uma associação ambiental”, indica a nota. Nestes laboratórios, os alunos terão oportunidade de desenvolver as suas “ideias, até à sua estruturação e execução em projectos com objectivos ambientais claros e realistas nas suas escolas, bairros ou comunidades”.

Na última fase do projecto, após o fim do período de candidaturas, o júri irá escolher os seis projectos vencedores, que poderão beneficiar de um apoio financeiro até 1500 euros. Os projectos vencedores serão executados entre 16 de Novembro e 30 de Abril de 2025 e contarão com o acompanhamento dos professores orientadores, de forma próxima e contínua, e também dos facilitadores da ZERO, de forma online e periódica ao longo do ano lectivo.