Oito vezes mais pilhas e baterias foram enviadas para reciclagem este ano

Associação Eletrão faz balanço positivo dos primeiros seis meses de 2024. As metas nacionais de reciclagem, no entanto, estão bem abaixo dos valores esperados.

A quantidade de pilhas e baterias enviadas para reciclagem em Portugal aumentou oito vezes, no primeiro semestre do ano, em relação com o mesmo período do ano passado, anunciou a associação Eletrão, para assinalar o Dia Europeu da Reciclagem, 9 de Setembro.

Mais de 963 toneladas de pilhas e baterias foram recolhidas entre Janeiro e Junho — nada que se compare com as 116 recolhidas durante os seis primeiros meses de 2023.

No ano passado, nos 12 meses todos do ano, a Electrão recolheu e enviou para reciclagem 1227 toneladas de pilhas e baterias usadas, o que representou, nessa altura, um aumento de 90 % face às 644 toneladas que tinham sido valorizadas no ano anterior, 2922.

Na verdade, a quantidade alcançada nos seis meses que passaram é superior à da recolha anual registada entre 2010 e 2022, segundo um comunicado da Eletrão — Associação de Gestão de Resíduos, que é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos eléctricos usados.

77% dos resíduos produzidos em Portugal não são separados para irem para a reciclagem

O aumento da recolha de pilhas e baterias industriais é o que tem feito crescer estes números. Este resultado representa "um salto exponencial" na recolha destes materiais, que são provenientes em grande parte de actividades empresariais e industriais, diz o comunicado de imprensa. Foram 859 toneladas, neste primeiro semestre. Em 2023, no total do ano, foram 891 toneladas.

As pilhas e baterias têm materiais altamente nocivas, que poluem o solo e a água. Mas contêm igualmente materiais valiosos que podem ser reciclados, como o lítio, zinco, cobalto e terras raras. Estes elementos químicos integram a lista das matérias-primas identificadas pela Comissão Europeia como críticas para assegurar a transição ecológica e digital.

Já o crescimento da recolha e reciclagem de pilhas e baterias portáveis, como as que se encontram em comandos, brinquedos, telemóveis e computadores, ascendeu a 6%, diz a Eletrão. Há neste momento mais de 9000 pontos de recolha de pilhas e baterias — no balanço feito no fim de 2023, havia 7212 locais de recolha.

Este ano, entrou em vigor uma nova regulamentação da União Europeia sobre a sustentabilidade do ciclo de vida das pilhas e baterias. Os 27 Estados-membros, entre os quais Portugal, têm de destinar recursos para melhorar a produção de equipamentos e reforçar a capacidade de recolha e reciclagem das pilhas e das baterias no fim de vida. Ao aumentar a reciclagem, prolonga-se a utilização das matérias-primas consideradas críticas para a transição ecológica.

Portugal, no entanto, tem tido sempre números muito aquém do desejado na reciclagem. A recolha selectiva de resíduos em Portugal continua abaixo das metas definidas para 2025, sendo o plástico o menos reciclado, segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). No relatório da APA sobre reciclagem relativo a 2022, a recolha indiferenciada (lixo comum) representa 77% dos resíduos recolhidos, enquanto a recolha selectiva (reciclagem) representa apenas 21%.

A meta de reciclagem para Portugal era chegar a 55% de reciclagem em 2025, mas cumpri-la parece impossível.

Os números continuam, porém, aquém do desejado, sobretudo nas pilhas e baterias portáteis, de acordo com o director geral de elétricos e pilhas, Ricardo Furtado, citado no comunicado.