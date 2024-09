Milhares de pessoas abandonam casas por causa de incêndio na Califórnia

Mais de dez mil residentes no sul da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, receberam ordens para abandonar as habitações devido a um conjunto de 14 incêndios florestais descontrolados, neste estado e no vizinho Nevada, disseram as autoridades locais. Isto acontece quando há previsões de temperaturas elevadas e tempo seco, que favorecem a progressão das chamas.

O incêndio teve início na quinta-feira, na região de San Bernardino, mas foi ganhando força ao longo dos dias, e quadruplicou de tamanho desde a manhã de sábado, diz a CNN.

Já há mais de 1800 bombeiros a combater as chamas.

Pelo menos 35.405 estruturas edificadas estão ameaçadas, incluindo casas e edifícios comerciais, mas, até ao momento, nenhuma foi danificada. O incêndio abrange uma área de mais de 83 km2 e é tão grande e tão intenso que produz a sua própria meteorologia, diz a CNN.

Formam-se nuvens piro-cúmulo — nuvens de fogo, que se formam sobre poderosas fontes de calor, e que podem criar tempestades de raios e chuva. A sua formação deve-se ao movimento vertical ascendente de ar que se regista nos grandes incêndios, quando arrefece e condensa, e podem atingir grandes alturas. Os raios que desencadeiam podem provocar novos incêndios. Os responsáveis pela emergência falam num "comportamento errático" do incêndio.