Clima impediu 404 milhões de alunos de irem à escola em apenas dois anos e meio

As inundações, as ondas de calor, até o frio em excesso podem ser responsáveis pelo encerramento de escolas, um pouco por todo o mundo. Estas ocorrências têm um efeito prejudicial na educação dos jovens, principalmente nos países de baixo e médio rendimento, adianta um novo relatório do Banco Mundial publicado nos últimos dias.

Apenas entre Janeiro de 2022 e Junho de 2024 cerca de “404 milhões de estudantes” enfrentaram o fecho dos seus estabelecimentos de ensino devido a fenómenos meteorológicos extremos, de acordo com a compilação de dados feita pelos autores do novo relatório do Banco Mundial, Choosing Our Future: Education for Climate Action (algo como Escolher o Nosso Futuro: Educação para a Acção Climática). O problema poderá agravar-se com o aumento de intensidade das alterações climáticas.

A situação “é uma crise”, lê-se no relatório: “O encerramento de escolas não só interrompe a aprendizagem das crianças, mas também exacerba as desigualdades educacionais, afectando desproporcionalmente as populações vulneráveis e pondo em causa as oportunidades futuras.”

Essa desigualdade reflecte-se no número de dias perdidos por aqueles alunos. Embora a média de dias sem escola por causa da ocorrência de fenómenos extremos seja de 28 dias, em países de baixo rendimento este período sobe para 45 dias e nos países ricos é de seis dias, um período muito menor, em termos comparativos, que retrata as diferenças entre países que já têm infra-estruturas e uma capacidade de resposta a estas situações e países que não as têm.

Veja-se o exemplo das Filipinas, onde há um grande problema com inundações. “Nas Filipinas, mais de 21% das escolas são inundadas pelo menos uma vez por ano, e em algumas áreas isto pode acontecer duas vezes por mês”, de acordo com o artigo. Já com as cheias do Paquistão, em 2022, estima-se que as escolas de 3,5 milhões de crianças tenham sido afectadas e que um milhão de crianças tenham ficado impedidas de ir à escola, um problema que prevaleceu durante 97 dias.

O relatório, que está principalmente focado nos países de baixo e médio rendimento, calcula que o custo de um pacote robusto de medidas para a adaptação das escolas às alterações climáticas, de modo a minimizar as perdas na aprendizagem, rondaria entre os 41,37 e os 92,34 euros por aluno. Aquele pacote incluiria “soluções para o controlo de temperaturas, resiliência da infra-estrutura, aprendizagem remota durante o fecho da escola e formação dos professores”, explica-se. As primeiras duas medidas estariam focadas em diminuir as situações de encerramento das escolas por causa dos fenómenos meteorológicos.

Apesar dos valores não parecerem altos, o impacto económico seria bastante maior para os países de baixo rendimento, tendo em conta que gastam em média 46,91 euros por aluno, por ano. Por comparação, os países ricos gastam 162 vezes mais dinheiro, 7606,77 euros por aluno, por ano. “Os custos seriam mais baratos para os sistemas que já têm alguns elementos no lugar”, constata ainda o documento.

A importância da educação

Um dos grandes argumentos do novo relatório é a importância da educação para a informação e a formação das pessoas em relação às alterações climáticas. “Numa análise global, a educação é o maior indicador para alguém estar sensibilizado acerca das alterações climáticas. Um ano a mais de educação aumenta a consciência em relação ao tema em 8,6%, de acordo com os dados de 96 países”, lê-se no relatório.

De acordo com o documento, a acção climática ainda é lenta nos países de baixo e médio rendimento, onde há um problema de desinformação e os próprios professores “não têm o treinamento” para lidar com os temas das alterações climáticas de forma eficaz e com rigor. “A educação é especialmente crítica para as mudanças de comportamento relacionadas com a adaptação em países de baixo e médio rendimento”, conclui o relatório.