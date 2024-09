Preso argentino foi transferido de Monsanto para Vale dos Judeus contra opinião técnica

O director-geral de Reinserção e Serviços Prisionais disse, este domingo, que um dos cinco evadidos de Vale de Judeus foi transferido da cadeia de alta segurança de Monsanto contra opinião técnica dos serviços.

Numa conferência de imprensa realizada na sede do Sistema de Segurança Interna (SIS), em Lisboa, Rui Abrunhosa reconheceu que houve uma falha de segurança em Vale de Judeus, remetendo o apuramento do que terá culminado na fuga dos cinco presos para a investigação interna que está a ser feita.

"Estamos a falar de indivíduos extremamente perigosos, que tentaram fugas anteriormente", disse o director-geral, notando que, entre os cinco evadidos, há um que foi transferido da cadeia de Monsanto para Vale de Judeus.

"Estamos a falar, em particular, de um indivíduo que estava na cadeia de alta segurança de Monsanto e que, por ordem do Tribunal de Execução de Penas, foi dito que não devia continuar na cadeia de Monsanto, contra a nossa opinião técnica. Não vou estar a dizer que isso ajudou à fuga, mas naturalmente que se estivesse em Monsanto não teria fugido", referiu.

Cinco reclusos fugiram, este sábado, do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa.

Segundo avançou no sábado a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), uma avaliação preliminar, com recurso a imagens de videovigilância, aponta para uma fuga dos cinco homens pelas 10:00, "com ajuda externa através do lançamento de uma escada, que permitiu aos reclusos escalarem o muro e acederem ao exterior".