PJ faz buscas na cadeia de Vale de Judeus

PJ está a realizar buscas no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus.

A Polícia Judiciária (PJ), juntamente com guardas prisionais, está a realizar buscas esta noite no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, de onde fugiram este sábado cinco reclusos, disse à agência Lusa fonte policial.

"A PJ está a investigar o caso e estão a decorrer buscas", disse a mesma fonte sem adiantar mais detalhes.

Cinco reclusos fugiram este sábado do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa.

Segundo a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), uma avaliação preliminar, com recurso a imagens de videovigilância, aponta para uma fuga dos cinco homens pelas 10:00 "com ajuda externa através do lançamento de uma escada, que permitiu aos reclusos escalarem o muro e acederem ao exterior".

"Conforme o protocolo, foram feitas imediatamente comunicações devidas aos órgãos de política criminal com vista à recaptura dos evadidos", acrescentou a DGRSP em comunicado.

Os evadidos são dois cidadãos portugueses, Fernando Ribeiro Ferreira e Fábio Fernandes Santos Loureiro, um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um da Argentina, Rodolf José Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Cameron Roscaleer, com idades entre os 33 e os 61 anos.

Foram condenados a penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por vários crimes, entre os quais tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento de capitais.

De acordo com a DGRSP, já foi aberto um processo de inquérito interno, a cargo do Serviço de Auditoria e Inspecção, coordenado pelo Ministério Público.