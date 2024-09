Macron troca Paris por Kiev

Macron já deu para entender que perdeu, agora muito mais marcadamente do que nunca, qualquer controlo sobre o futuro da França, pelo que vai navegando à vista. E vai insistindo num terreno em que já se meteu, sem quaisquer resultados, como nas conversas com Putin para o retirar da Ucrânia, agora de forma oposta. Assim, vai colocando a hipótese muito perigosa e ainda menos pertinente de se imiscuir na guerra Rússia-Ucrânia, E se conseguir arrastar a UE, em que Borrell é da mesma opinião – este, por estar totalmente em fim de ciclo – numa guerra com a Rússia, vai poder iniciar a III Guerra Mundial. Zelensky continuará omnipresente, todos os dias, a tentar influenciar todos e mais alguns, em manter a guerra e a usar armamento ocidental dentro da Rússia. A Europa pode estar certa de que vai ser quem mais vai perder. China, Índia, Irão, até o Brasil – não lhes interessa que a Federação Russa deixe de existir ou se torne numa Líbia asiático-europeia. Irão em seu auxílio. E, se o mote, europeu, ocidental, neste século XXI, for a guerra, vai acabar muito mal para a Europa. Mas parece estarmos definitivamente no tempo de maus políticos e de piores políticas. Quando tudo bater totalmente em baixo, um dia evidentemente subirá, mas não tão cedo. Para nós, velhos, não será a tempo de grande prejuízo. Os restantes estão feitos.

A. Küttner de Magalhães, Porto

O "pedagogo" partidário

Cavaco Silva volta sempre à tona. Acho que o homem está mesmo convencido que ensina coisas e o faz de uma forma que não admite réplica, mas isso torna-o patético, embora ele ache que o enobrece. Mais uma vez, assim foi com o artigo A restrição orçamental e a eliminação das portagens de auto-estradas, aparecido no PÚBLICO de ontem. O título avisa-nos logo aonde quer chegar, mas, lendo-o por obrigação, até comecei por seguir o texto com facilidade, dada a simplicidade do que escrevia, numa linguagem que pretendia erudita, mas não passava duma aula de escola primária, de "dois mais dois ". De qualquer forma, grato. Só que depois... lá vem a "partidarite" grosseira que desdiz todo o empolamento "pedagógico" com que quis enfeitar a história dos "almoços grátis" (sic). O povo português pagará a eliminação de pagamento das portagens, Cavaco dixit. Até admito que assim poderá ser, só que essa é a parcela de uma das parcelas "ensinadas" pelo professor, já que o povo paga muitas outras coisas, as já concretizadas e outras que aí virão. Estou a lembrar-me do que se adivinha com o IRC e o IRS jovem...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

"Lição" de Cavaco Silva

Cavaco Silva decidiu aparecer para dar uma lição (?) sobre o assunto aparentemente muito complexo que dá pelo nome de Government Budget Restraint (uau !) que afinal é uma coisa cristalina como a água e que é isto: se eu aumentar a despesa pública, tenho que aumentar na mesma medida os impostos ou a dívida pública (que é a mesma coisa, só que neste caso, impostos futuros). Apresenta ele isto, que não passa de uma verdade de La Palisse, como uma coisa fantástica, até com uma pequena fórmula matemática, mas que, no fundo, é a mesma coisa que escrever 2+2 menos 1 é igual a 3, que é uma coisa que qualquer miúdo(a) de sete anos, com rudimentos de álgebra, entende. Diz ele que isto é "uma identidade contabilística". Talvez memórias do curso de contabilista que ele tirou no velhinho Instituto Comercial de Lisboa em 1959 (antes de ir para a tropa e tirar o curso do ISCEF com as vantagens que então eram dadas aos militares). Depois no seu artigo do PÚBLICO aplica esta sofisticada teoria de Finanças Públicas (invoca até Richard Musgrave) ao desaparecimento de receitas com as portagens. E não fala de mais nada. Só fala das portagens. Não fala da menos receita do IRS Jovem, nem da descida do IRC, nem dos aumentos de gastos com professores, ou polícias, ou pensões e não sei mais o quê. Porquê só as portagens? Não se entende. Diz que é regressivo. Eu acho que é enviesado.

Fernando Vieira, Lisboa

O silêncio

As mulheres afegãs estão proibidas de falar em locais públicos em nova vaga de limitações do regime dos taliban. Convém recordar que os EUA armaram o grupo fundamentalista islâmico na guerra contra a União Soviética iniciada em 1979. Em 1985, com a chegada ao poder de Gorbatchov, os soviéticos saíram do Afeganistão. Após os atentados de 11 de Setembro de 2001, os EUA invadem o país que viu nascer a escritora Nadia Ghulam, para, 20 anos depois e durante a administração de Joe Biden, entregarem o poder ao grupo radical islâmico.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim