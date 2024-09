A fotografia de grupo está disponível no site da Presidência da República. Dos 32 jovens que Marcelo Rebelo de Sousa juntou no Grupo de Reflexão O Futuro Já Começou, criado no ano passado, o rosto de Israel Campos sobressai na primeira fila. Ele e a jornalista e artista visual Filipa Bossuet, na última fila, são os dois únicos negros convidados para pensar o que aí vem, em Portugal e no mundo: 6,25% do total.

