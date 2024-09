Atirador vindo da Jordânia mata três israelitas junto à fronteira com a Cisjordânia

Um homem com uma arma de fogo vindo da Jordânia matou três israelitas neste domingo no posto fronteiriço da ponte Allenby, junto à Cisjordânia, revelaram as Forças de Defesa de Israel (IDF) num comunicado, informando que o atirador foi “eliminado”.

“O terrorista aproximou-se da área da ponte Allenby, vindo da Jordânia, num camião, saiu do camião e abriu fogo contra as forças de segurança israelitas que estavam a operar na ponte. O terrorista foi eliminado pelas forças de segurança [e] três civis israelitas foram declarados mortos como resultado do ataque”, descrevem as IDF, citadas pela Reuters.

Os três mortos são todos homens, com idades próximas dos 50 anos, e eram trabalhadores do posto fronteiriço.

O ataque teve lugar numa zona de cargas e descargas, sob controlo das autoridades israelitas, que, depois do incidente, realizaram buscas no camião do atirador para perceber se continha explosivos.

Também conhecida como ponte rei Hussein, a ponte Allenby é o único posto de passagem entre a Cisjordânia e a vizinha Jordânia e é um importante ponto de acesso dos camiões de mercadorias jordanos aos territórios palestinianos ocupados e a Israel. Está localizado a Oeste de Amã, capital da Jordânia, a Nordeste da cidade israelita de Jerusalém e a Norte do mar Morto.

Segundo o Haaretz, as autoridades jordanas decidiram fechar temporariamente a fronteira, enquanto levam a cabo uma investigação ao ataque e ao atacante.

Os episódios de violência na Cisjordânia ocupada por Israel têm-se sucedido e aumentado de número desde o início da guerra israelita na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque do Hamas do dia 7 de Outubro.

As autoridades de saúde palestinianas dizem que já morreram 600 palestinianos na Cisjordânia e denunciam o aumento da violência dos colonos e das forças de segurança israelitas.

Na sexta-feira, as IDF mataram Aysenur Ezgi Eygi, uma cidadã turca e norte-americana participava num protesto contra a expansão dos colonatos israelitas. As IDF estão a investigar o caso e prometem esclarecimentos brevemente.