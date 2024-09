Ano novo, escola nova? É tempo de os pais estudarem bem a lição

Antes do primeiro dia de aulas, é fundamental ir conhecer a nova escola com as crianças. Saber de antemão quem serão os professores também pode ter um efeito tranquilizante.

O regresso às aulas chega, por vezes, acompanhado de ansiedade. Algumas crianças transitam da creche para o jardim-de-infância, enquanto outras começam no primeiro ciclo numa nova escola ou entram no 5.º ano para uma fase mais confusa. Anos depois, a chegada ao secundário vem com o peso do futuro. Os pais inquietam-se por não saberem como ajudar nesta transição. Independentemente da idade dos miúdos, o foco deve estar na comunicação ainda antes do primeiro dia de aulas, aconselham duas psicólogas ao PÚBLICO.