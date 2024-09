Este amor vale ouro. Hunter Woodhall é campeão paralímpico, um mês depois da mulher, Tara Davis-Woodhall

É uma das histórias de amor que mais apaixonaram a Internet durante os Jogos Olímpicos em Paris e ganhou mais um capítulo este sábado. Um mês depois de Tara Davis-Woodhall ter conquistado a medalha de ouro no salto em comprimento, o marido, Hunter Woodhall, venceu o primeiro lugar nos Jogos Paralímpicos na modalidade adaptada da corrida de 400 metros T62. O momento de ternura que protagonizaram quando Tara venceu, e que se tornou viral graças ao apoio demonstrado por Hunter enquanto a mulher competia, repetiu-se este fim-de-semana — só que, desta vez, ao contrário.

"Estou tão cheio de emoções neste momento, é tão incrível. Esperei tanto tempo e passei por tanto stress e preocupação para conseguir isto", admitiu o atleta norte-americano, duplamente amputado desde os 11 anos por causa de uma doença congénita, que dividiu o pódio com o alemão Johannes Floors, vencedor da prata, e o holandês Olivier Hendriks, na terceira posição. "Esta é uma lição de que o céu é o limite e de como devemos traçar objectivos em grande", considerou Hunter Woodhall: "É o meu primeiro ouro num grande campeonato e não podia escolher melhor."

É que a conquista de Hunter Woodhall aconteceu precisamente na mesma competição em que a mulher, Tara Davis-Woodhall, com quem se casou há dois anos, se sagrou campeã olímpica. A vitória tornou-se viral porque, a partir das bancadas, Hunter não se poupou no apoio à atleta norte-americana: nas imagens que percorreram a Internet, vestido com uma T-shirt branca que dizia "Equipa Tara", o agora campeão paralímpico gritou palavras de apoio em direcção à pista enquanto a mulher corria. E, depois de Tara ter chegado a meta, vencendo o ouro, os dois celebraram com troca de carinhos e palavras de celebração: "Amor, és campeã olímpica! És campeã olímpica!"

Um mês depois, e também ele sagrado campeão paralímpico, Hunter Woodhall confessou que o sucesso da mulher lhe serviu de exemplo e inspiração. "A Tara ensinou-me muito. Antes dos Jogos Olímpicos, ela escrevia no diário: 'Vou ser a campeã olímpica, sou forte, sou rápida'. Trouxe o meu diário comigo e nos últimos dias também tenho escrito: 'Vou ser campeão paraolímpico'. E isso tornou-se realidade", contou o atleta norte-americano aos jornalistas, citado pela BBC.

Tal como Hunter marcou presença nas bancadas para apoiar Tara, também ela estava no Estádio de França para apoiar o marido. "Estava tão nervosa, tão entusiasmada, por saber que ele estava pronto para correr e o quanto queria ganhar. E agora ganhou! Era um sonho para nós ganharmos os dois o ouro, e agora ganhámos. Vamos usar estes ouros para o resto das nossas vidas", partilhou a campeã olímpica, também ela representante dos Estados Unidos, depois da vitória conquistada por Hunter.