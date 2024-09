No espaço de dez anos, os preços das casas mais do que duplicaram em Portugal, um ritmo de crescimento que fica muito acima daquele que se regista nos restantes países europeus.

Os preços da habitação no mercado português mantêm uma trajectória de subidas ininterruptas há dez anos anos e o ritmo de crescimento tem sido significativamente mais acelerado do que aquele que se verifica no resto da Europa. A diferença é tal, aliás, que Portugal já é o país europeu onde estes preços mais aumentaram ao longo da última década, com o valor das casas a mais do que duplicar durante este período.