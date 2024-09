Lisboa entre as capitais europeias onde é mais rentável arrendar casas

A capital portuguesa está entre as mais rentáveis da Europa para arrendar uma casa, numa altura em que as rendas praticadas por cá continuam a subir a um ritmo muito superior ao dos outros mercados.

A carga fiscal e a incerteza legislativa têm sido apontadas pelos representantes de proprietários e investidores do mercado imobiliário como as principais causas para a falta de oferta no arrendamento residencial, que contribui para a crise habitacional hoje vivida em Portugal. Mas a realidade mostra um cenário favorável ao investimento. Hoje, não só Lisboa está entre as capitais europeias onde arrendar uma casa é mais rentável – só ultrapassada por cinco cidades –, como Portugal fica a meio da tabela no que diz respeito à carga fiscal sobre os rendimentos prediais.