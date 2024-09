Autoeuropa está fora do actual plano de cortes da Volkswagen

O plano de reestruturação que a Volkswagen (VW) se prepara para negociar com os trabalhadores só prevê medidas de redução de custos na Alemanha, deixando de fora, neste momento, todas as unidades de produção do grupo noutros países. A fábrica da Autoeuropa, em Palmela, não está incluída no pacote de redimensionamento anunciado na última semana.

