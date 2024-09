US Open: Sabalenka, número dois do mundo, conquista terceiro título do Grand Slam

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial, conquistou este sábado o Open dos Estados Unidos pela primeira, depois de vencer na final a norte-americana Jessica Pegula, assegurando o terceiro título do Grand Slam da carreira.

Sabalenka foi finalista derrotada da edição de 2023 e ficou nas meias-finais em 2022 e 2021, mas hoje conseguiu vencer, superiorizando-se à sexta da hierarquia mundial em apenas dois sets, por um duplo 7-5, num encontro disputado no Arthur Ashe Stadium e que teve a duração de uma hora e 54 minutos.

"Meu Deus, não tenho palavras neste momento. Tantas vezes pensei que estava tão perto de ganhar o título do US Open, que sempre foi um dos meus sonhos. Finalmente consegui este lindo troféu e isso significa muito para mim", disse a tenista ainda no court.

A tenista bielorrussa, de 26 anos, conquistou o Open dos Estados Unidos pela primeira vez e assegurou o terceiro título do Grand Slam, depois de já ter vencido por duas vezes o Open da Austrália, em 2023 e 2024.

"Trata-se de não desistir dos nossos sonhos, de continuar a tentar e a trabalhar arduamente. Se trabalharem mesmo muito e sacrificarem tudo pelo vosso sonho, um dia vão consegui-lo. Nunca o digo, mas estou muito orgulhosa de mim e da minha equipa", afirmou.