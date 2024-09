Jannik Sinner e Aryna Sabalenka nos EUA como na Austrália

Campeões do US Open repetem triunfos alcançados no primeiro torneio do Grand Slam da temporada e confirmam ser os melhores do mundo em hardcourts.

Frio como um típico italiano do Norte e cirúrgico como um campeão já experiente, apesar dos seus 23 anos, Jannik Sinner somou o segundo título do Grand Slam, ao vencer na final do US Open o número um dos EUA, Taylor Fritz, por 6-3, 6-4 e 7-5. Sete meses após o triunfo no Open da Austrália, Sinner volta a impor-se no segundo major do ano em hardcourts. O último tenista a ganhar os seus primeiros dois títulos do Grand Slam no mesmo ano tinha sido Guillermo Villas, em 1977.