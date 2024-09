Espanha vence mas é a Dinamarca quem lidera

Para além do grupo A1 (de Portugal), onde a Croácia derrotou a Polónia e somou a sua primeira vitória nesta Liga das Nações — golo de Modric — os outros jogos da noite disputaram-se no grupo A4. E depois do empate com a Sérvia no jogo inaugural, a Espanha alcançou o seu primeiro triunfo nesta edição da Liga das Nações.

Na Suíça, os actuais campeões europeus chegaram à vantagem com alguma rapidez e aos 13 minutos já venciam por 2-0, cortesia de Joselu e Fabián Ruiz.

A Suíça ainda reduziu por intermédio do recente reforço do Benfica, Zeki Amdouni, já depois de Le Normand ter sido expulso e deixado a Espanha reduzida a dez unidades. Mas, no segundo tempo, os espanhóis mostraram-se sólido a defender a vantagem e sentenciaram definitivamente o jogo no último quarto de hora, com Fabián Ruiz a bisar (77’) e Ferran Torres (80’) a fechar as contas.

Apesar do triunfo, quem lidera o grupo é a Dinamarca, que bateu a Sérvia por 2-0. O benfiquista Bah jogou os 90 minutos, o sportinguista Hjulmand entrou no segundo tempo, mas a figura do encontro foi Poulsen que marcou um golo de bicicleta, depois de Gronbaek ter inaugurado o marcador.

Na Liga C1, nota para Viktor Gyökeres, avançado sueco do Sporting, que marcou dois golos na vitória por 3-0 da Suécia sobre a Estónia e ao fim de sete jogos esta época tem a impressionante marca de 10 golos e cinco assistências, divididos entre Sporting e Suécia.

Já o Azerbaijão, treinado por Fernando Santos, voltou a perder, agora por 2-0 na visita à Eslováquia, depois da derrota caseira na estreia do técnico português, por 3-1, precisamente frente à Suécia.