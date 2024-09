Benfica favorito no “caminho” dos campeões, Sporting é último no das Ligas

O Benfica, tetracampeão português feminino de futebol, é a equipa com melhor ranking no sorteio para a segunda ronda de qualificação para a Liga dos Campeões, a realizar na segunda-feira, enquanto o Sporting é o último no "caminho" das Ligas.

As "encarnadas", que superaram no sábado o SFK 2000 Sarajevo, na primeira ronda de qualificação, são uma das sete cabeças de série no "caminho" dos campeões no sorteio marcado para segunda-feira, em Nyon, na Suíça, às 13h locais (12h em Lisboa), juntamente com Slavia Praga, St. Pölten, Roma, Twente, Valerenga e Vorskla Poltava.

Por isso, o Benfica vai defrontar, na eliminatória com primeira mão marcada para 18 e 19 de Setembro e segundo jogo para 25 e 26 de Setembro, um adversário a sair entre os sete piores colocados no ranking, casos de Anderlecht, Servette, Mura, Osijek, Celtic, Hammarby e Galatasaray.

O Benfica procura manter-se totalista em presenças na Champions feminina desde que foi criada, em 2021/22, um feito já assegurado por Barcelona, Bayern Munique, Chelsea e Lyon, mas também ao alcance de Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Paris Saint-Germain e Real Madrid são dois dos possíveis adversários do Sporting, no "caminho" das Ligas, num sorteio em que as "leoas" são as piores da hierarquia, podendo, enfrentar, nesta fase, ainda Wolfsburgo, Arsenal e Manchester City.

O Sporting chegou a esta fase ao eliminar, também no sábado, as islandesas do Breidablik, seguindo, no entanto, entre as não cabeças de série, à semelhança de Juventus, Fiorentina, Häcken e Paris FC.

Os 12 vencedores da segunda ronda de qualificação qualificam-se para a fase de grupos, a disputar entre Outubro e Dezembro, juntando-se a Barcelona, Bayern Munique, Chelsea e Lyon no sorteio marcado para 27 de Setembro.

A final da edição 2024/25 da Champions feminina vai ser disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 24 ou 25 de Maio de 2025.