Segunda na TV: um novo Bully, o regresso de Daryl Dixon e a estreia de Animal Control

CINEMA

Ben-Hur

Cinemundo, 21h

Em 1959, William Wyler assinou este épico religioso de três horas sobre a história de Judah Ben-Hur, um príncipe judeu do século I que é traído por um amigo e tornado escravo pelos romanos, acusado de um crime que não cometeu. Liberta-se e jura vingança. Foi nomeado para 13 Óscares e conquistou 11 deles, incluindo os de melhor filme, actor (Charlton Heston) e realização.

Bully

RTP1, 21h01

Estreia. Realizado por Ricardo Pugschitz de Oliveira, o novo telefilme da RTP inspira-se num conto de Miguel Simal, co-autor do argumento com João Félix, Diogo Lourenço e José Carlos de Oliveira. É a história de um homem que sempre aturou tudo, de todos, desde a infância. Mas, um dia, tudo muda: “uma colega dá-lhe a coragem que ele não sabia ter, levando-o ao exagero poético de quem até então tudo tinha suportado”, revela a RTP. Carlos Malvarez, Diva O’Branco, Maria D’Aires, Kiko Monteiro, Diogo Brito, Rui Neto, Pedro Carvalho, Pedro Caeiro, João Montez e Matilde Serrão assumem as personagens.

Stop-Zemlia - Se não arriscares, nunca saberás

RTP2, 22h55

A ucraniana Kateryna Gornostai escreve e dirige este filme dramático, vencedor do Urso de Cristal em Berlim em 2021, sobre as dores de crescimento e a falta de sentimento de pertença na juventude. Acompanha a introvertida Masha durante o seu último ano do secundário, quando uma paixão a faz sair da sua zona de conforto.

SÉRIES

Animal Control

Star Comedy, 21h25

Estreia. É com Doninhas e avestruzes – e, logo a seguir, com Coelhos e pitões – que a sitcom norte-americana se instala no Star Comedy, em dose dupla, para depois debitar um episódio por dia, de segunda a sexta. Criada por Bob Fisher, Rob Greenberg e Dan Sterling, segue as operações de uma equipa de controlo de animais de Seattle liderada por Frank, um antigo polícia dado ao sarcasmo. É Joel McHale quem o interpreta, à frente de um elenco que conta também com Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel e Grace Palmer.

The Walking Dead: Daryl Dixon

AMC, 22h12

Estreia-se, com episódio duplo, mais um spin-off do universo The Walking Dead. Criado por David Zabel, funciona como sequela da série original, centra-se em Daryl Dixon e transporta a acção para França, onde terá tido origem o vírus responsável pela hecatombe zombie. Norman Reedus regressa ao seu papel, contracenando com Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc-Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi. Bem recebida pela crítica, a série tem já a terceira temporada na forja, desta vez filmada em Espanha.

Chicago Fire

AXN, 22h54

Arranca no AXN a 12.ª época dos dramas profissionais e pessoais do quartel 51 dos bombeiros de Chicago. O primeiro episódio envolve a partilha de instalações com outro quartel, uma série de explosões e a despedida de um dos seus. Para seguir à segunda-feira.

DOCUMENTÁRIO

A Casa de Dentro Carlos Nogueira

TVCine Edition, 9h30

Luís Alves de Matos assina este documentário de 2023 sobre Carlos Nogueira, artista multidisciplinar nascido em 1947, na então Lourenço Marques. O propósito do filme é revelar “não só a sua obra como a estreita relação com o seu espaço de viver e trabalhar”, sublinha a sinopse.

TALK-SHOW

Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho!

RTP1, 23h49

O que têm em comum Hugo van der Ding, Luís Franco-Bastos, Hugo Gonçalves e Manuel Moura dos Santos? Um convite de Fábio Porchat para se juntarem à mesa, partilharem uma refeição e conversarem divertidamente sobre... a morte.

INFANTIL

Masha e o Urso

Panda, 20h08

É com um Dia dos trabalhos manuais que começa a sétima temporada da popular série russa protagonizada por uma menina tão esperta quanto irrequieta, pelo seu paciente amigo Urso e pelos animais da floresta que vêm sempre dar uma ajuda à trapalhada. Há novo episódio diariamente, de segunda a sexta.