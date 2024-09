Ruínas de São Paulo ou a última vontade de um português

João Domingues de Abreu tinha apenas 36 anos quando decidiu fazer o seu testamento. Em 1626 era, portanto, um idoso, mas um idoso prudente: morreu no ano seguinte. Vivia com a mulher, Francisca Pereira, e duas enteadas, Maria e Ana da Cunha, numa cidade recém-fundada do Extremo-Oriente, baptizada “Cidade do Santo Nome de Deus” em finais do século XVI por colonos portugueses, mas raramente assim designada: mesmo na documentação coeva é quase sempre Macau.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt