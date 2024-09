O Adamastor de Camões transfigurado em canto das sereias

No início um aviso: muita coisa se passará ao nível do chão, aconselhando-se o público a ficar de pé durante a performance. Com essa informação, descemos até ao pátio do Palácio Sinel de Cordes, sede da organização Trienal de Arquitectura, que recebeu na passada quinta e sexta-feira (dia em que o PÚBLICO esteve presente) Tormento, a performance cantata de Gustavo Sumpta com música de Nuno da Rocha, em estreia absoluta.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt