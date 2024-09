Boémia levam ao Avante! o seu apelo para um “cessar-fogo imediato” na Palestina

O videoclipe estreou-se há um mês, mas este sábado os Boémia estarão na Festa do Avante! (no Palco Paz, às 17h30) com a canção que o motivou. Chama-se Nem Jeová Vai Lá (à Palestina) e é um apelo a um “cessar-fogo imediato”, vincando a urgência da paz naquele que é, e continua a ser, um campo de sofrimento e morticínio. Após o inominável ataque do Hamas a Israel em 7 de Outubro de 2023, matando e raptando centenas de civis, o sangue não tem parado de correr há quase um ano e sem fim à vista. Os Boémia, grupo português cujo mais recente trabalho, Génese, se centrou no cinquentenário do 25 de Abril, em canções nascidas de histórias relacionadas com a implantação da democracia em Portugal, quiseram fazer esta canção, de pendor militante, como, afirmam, “homenagem a todos os homens, mulheres e crianças que morreram ao longo dos últimos 76 anos, 10 meses e 2 dias e a todos os que lutam por uma Palestina Livre.” Com letra e música de Rogério Oliveira e arranjo e direcção musical de Marco Ferreira, Nem Jeová Vai Lá (à Palestina) conta com Rogério Oliveira (voz), Marco Ferreira (piano e coros), Patrick Simeão (bateria percussão e coros), Isa Peixinho (flauta transversal), Hélia Silva (acordeão), Jorge Anacleto (guitarra acústica e coros), Ricardo Duarte (baixo eléctrico e coros). O videoclipe, com imagens de estúdio captadas por André Soares e recurso a imagens do conflito, de autores desconhecidos, é também assinado por Rogério Oliveira. A gravação, mistura e masterização é da autoria de Suse Ribeiro e foi feita em Julho de 2024, nos estúdios da Valentim de Carvalho.