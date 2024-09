INEM anuncia reposição da emergência médica aérea em Macedo de Cavaleiros

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) anunciou este sábado que foi reposto o helicóptero na base de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, depois do acidente em Mondim de Basto, que deixou um outro aparelho inoperacional.

"Iniciou actividade às 20h00 de hoje, em Macedo de Cavaleiros, um helicóptero AW139 a operar 24 horas por dia", lê-se num comunicado.

Inicialmente, o INEM previa que este helicóptero estaria a funcionar a partir de segunda-feira, mas "depois do reforço de equipas para manutenção da aeronave e da realização dos últimos testes de voo" exigidos para reposição integral do serviço, foi possível antecipar a actividade do aparelho.

Desta forma, "o dispositivo de quatro helicópteros contratado pelo INEM está completo", acrescenta.

No texto, o INEM aponta que "esta aeronave média da frota da empresa Avincis encontrava-se em período de manutenção anual programada na base da empresa em Salemas, Loures".

O dispositivo actualmente contratado pelo INEM é composto por duas aeronaves médias, a funcionar a partir das bases de Macedo de Cavaleiros e Loulé, em permanência, e duas aeronaves ligeiras a operar a partir das bases de Viseu e Évora, durante o dia.

O anúncio do INEM surge depois do acidente, na segunda-feira, em Mondim de Basto, com o helicóptero de emergência médica sediado em Macedo de Cavaleiros, do qual não resultaram vítimas.