Saiba como escolher um herdeiro digital

Imagino que a última coisa que você tem tempo para pensar é sobre a sua morte, certo? Afinal, vivemos a modernidade líquida em que o tempo escorre diariamente, sem que pensemos muito sobre os aspectos mais subjetivos da nossa existência, como morrer. Mas a pergunta que não quer calar é: e se eu “bater as botas amanhã?”. Que as gerações Z e Alfa não me zoem, mas já sou uma jovem senhora da geração Millennials e não sei qual é a expressão mais cool.

Falar sobre a morte ainda é um tabu nas sociedades ocidentais, e existe uma certa cultura imatura de evitarmos falar sobre ela. Mas parar para pensar sobre a morte é um exercício poderoso para pensarmos sobre a vida, os nossos sonhos, a nossa história e a nossa identidade. E, também, sobre como queremos passar por aqui e as marcas que queremos deixar. Independentemente da religião ou das nossas crenças, a única certeza que temos é de que, cedo ou tarde, o nosso corpo biológico vai parar de funcionar.

Antes que você pense que esta coluna é mórbida ou pessimista, afinal, tenho vindo a falar sobre temas não tão populares, ressalto que os estudos sobre a morte online é um campo novo na Ciência. Surgiu nas últimas décadas a partir da necessidade de compreender o fenômeno da vida após a morte digital na era em que estamos hiperconectados boa parte do nosso tempo

O objetivo principal desta coluna é alertar-vos sobre os riscos das tecnologias digitais, mas, também, sobre as benesses e oportunidades. Voltemos ao assunto de “bater as botas”. Boa parte de nós tem uma conta no Instagram e outra no Whatsapp, certo? E no Facebook, mesmo que ela esteja parada e que nem lembremos que existe.

Acontece que, quando criamos nossos perfis, deixamos lá nossos legados (fotografias, vídeos, textos, rede de amigos e seguidores), nossos dados e informações básicas concentrados numa das maiores empresas do mundo. Desde 2021, o Facebook, o Instagram e o Whatsapp passaram a ser uma única empresa, chamada de Meta, liderada por Mark Zuckerberg, um dos principais bilionários do mundo.

E o que a gente tem a ver com isso? Tudo. Justamente porque boa parte da nossa vida online está concentrada numa gigante tecnológica, que detém a propriedade de tudo o que deixamos lá. O que significa que, se “batermos a caçoleta” (risos nervosos), nossos perfis ficarão vagando nestas plataformas como zumbis, e a nossa família e os amigos (nossos herdeiros digitais) quase nada podem fazer para gerir as nossas contas, desativá-las ou mesmo apagá-las para “todo o sempre”. E é aí que que vem o pulo do gato.

Embora haja discussões a nível global sobre o que as plataformas digitais devem fazer no caso de perfis de pessoas que já faleceram, há um recurso que poucos de nós sabemos. Trata-se do Contato Legado ou Herdeiro Digital, portanto, quem terá direito a gerir e acessar as nossas contas quando morrermos.

A primeira coisa que você deve fazer é escolher uma pessoa de confiança que poderá acessar a sua conta, transformá-la num memorial ou mesmo apagá-la. Pode ser uma pessoa da família, um amigo. Mas, atenção: tem de ser alguém que você confie, pois caberá a essa pessoa executar, a partir do seu desejo, da sua vontade de continuar com a sua presença digital mesmo depois de morto.

E lembre-se que há, também, o direito ao esquecimento, de não ser lembrado. Afinal, você pode ter sido low profile a vida toda e quer mesmo é que te esqueçam. Siga o passo a passo da Meta, de acordo com às orientações abaixo ou acesse o link https://www.facebook.com/help/1070665206293088.

Adicionar um contato legado para o teu perfil principal

No teu perfil principal, clique na tua foto de perfil no canto superior direito do Facebook.

Selecione Configurações e privacidade e, depois, clique em Configurações.

Abaixo de Configurações gerais do perfil, clique em Configurações de conversão em memorial.

Escreva o nome de um amigo em Escolhe um amigo e clique em Adicionar.

Para informar o/a teu/tua amigo/a de que é o teu contato legado, clique em Enviar.

Se o teu perfil principal for convertido em memorial, o teu contato legado vai receber uma notificação. Saiba mais sobre o que um contacto legado pode fazer.

Nota: tens de ter, pelo menos, 18 anos para poder selecionar um contato legado.

Alerta: só não se esqueça de avisar a pessoa que você escolheu para ser o seu herdeiro nas contas da Meta. Ela será notificada imediatamente e poderá levar um susto por não saber do que se trata e “partir dessa para melhor”. Brincadeiras à parte, pensem sobre o assunto.