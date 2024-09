Numa Festa do Avante! marcada pela Palestina, as críticas aos EUA vieram de dentro

O secretário-geral do PCP acusou o Governo de não fazer mais sobre a guerra em Gaza “porque não quer” e de ser “cúmplice” do “genocídio” da Palestina.

É difícil encontrar um debate na Festa do Avante! em que não se critiquem os Estados Unidos da América (EUA). Numa conversa sobre o militarismo e a guerra, logo pela manhã, não foi diferente. Mas com a particularidade de ser um norte-americano a tecer as críticas. No espaço internacional, com um friso de letras garrafais onde se lê "Todos pela paz" logo à entrada, os visitantes da rentrée do PCP juntavam-se sobretudo à volta das bancas da Venezuela, França, Bolívia ou Itália para ver os souvenirs que os partidos comunistas daqueles países estavam a vender, como bustos do Che Guevara. Mas, aos poucos, a plateia de cadeiras do espaço de debates foi enchendo.