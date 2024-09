Políticos, influencers e televisão

Após forte pressão de jornalistas, comentadores e políticos – tornando-se, inclusive, tópico de ataque de Trump e Vance –, Kamala Harris (acompanhada por Tim Walz) deu a primeira entrevista televisiva, numa emissão que atraiu cerca de 6,3 milhões de espectadores. Nesse dia, o Washington Post já tinha divulgado que os influenciadores acreditados na convenção democrata haviam feito quase 7000 publicações e gerado cerca de 400 milhões de impressões online nos quatro dias do evento.

A entrevista à CNN ocorreu mais de um mês depois de Kamala ascender ao topo do ticket democrata, e após já ter conversado a solo, na convenção, com influencers, como Vida Gopalan. Mais conhecida pela sua conta queencitytrends (com 3,1 milhões de seguidores), esta estrela do TikTok, na casa dos 30 anos, é de origem indiana e vive na Carolina do Norte. Com um perfil demográfico que corresponde a um eleitorado relevante para os democratas num swing state emergente nestas eleições, Vida é conhecida por publicar conteúdos sobre moda, lifestyle, culinária e a sua família. A conversa ainda não foi lançada na íntegra, mas os clips publicados mostram uma interação em que aqueles temas se misturam com afirmações em defesa da democracia e da importância das eleições.

De facto, a abordagem, o estilo, o tom e a linguagem da tiktoker em nada se assemelham aos da jornalista da CNN. Estamos perante contratos comunicativos absolutamente distintos: um promove, o outro questiona; um sentimentaliza, o outro racionaliza; um assenta na identificação emocional, o outro, na distância crítica; um avalia autenticidades, o outro, competências. Em síntese, um protege e amplia narrativas sem análise crítica, e o outro desprotege, questionando posições e argumentos.

Os políticos sempre desejaram uma visibilidade que lhes permitisse alcançar, com o mínimo de atrito, o máximo de benefícios, mas a dependência dos media para chegarem aos eleitores obrigou-os durante muito tempo a aceitarem o escrutínio jornalístico, mesmo quando não gostavam da cobertura noticiosa. Todavia, com o desenvolvimento da Internet, as redes sociais tornaram-se um campo de batalha política fundamental, com os partidos a desenvolverem múltiplas estratégias para conquistarem os eleitores online.

Uma das mais recentes tem sido a aposta em influenciadores, na expectativa de que eles os ajudem a preencher o hiato de confiança entre candidatos e votantes, bem como a acompanhar as novas formas de consumo de informação à margem do jornalismo. (A contratação do tiktoker Rui Lopo para assessorar o grupo parlamentar do PSD bem o comprova.)

Ainda assim, Kamala não pôde escapar à entrevista televisiva. Num processo de disputa democrática, a mediação jornalística continua a ser central para aferir a credibilidade dos candidatos. Por outro lado, no contexto comunicacional atual, hiperfragmentado e descentralizado, as emissões televisivas são igualmente relevantes enquanto material em bruto: proporcionam um manancial inesgotável para as campanhas fazerem recortes, que depois distribuem online em função dos seus objetivos.

Outro bom exemplo da importância da televisão vem-nos do Brasil: falo de Pablo Marçal, o tão badalado candidato à prefeitura de São Paulo. Este influencer-coach-empresário é um fenómeno da Internet que, com uma estratégia digital predadora (tem um exército de “cortadores” de vídeos que ganham em função do alcance e engagement que obtêm com esse trabalho), conseguiu transformar a sua marca pessoal num império multissetorial.

Mas, chegada a vez de fazer um takeover hostil à política, e apesar de a sua atuação online estar a ser importante na campanha, o catalisador da sua notoriedade nacional e crescimento nas intenções de voto acabou por ser a televisão, mais concretamente um formato tradicional em contexto eleitoral: o debate televisivo. De facto, foi a sua atitude no primeiro debate (a mesma que sempre teve nas redes) que o impulsionou eleitoralmente; mesmo um ator forte na Internet como ele precisou do mecanismo televisivo. As redes sociais são fundamentais para consolidar a base de apoio, mas a televisão é imprescindível para furar a bolha e crescer.