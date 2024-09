Musk demite juiz do Supremo brasileiro?

A detenção de Pavel Durov, no passado mês de Agosto, em França, e sua posterior libertação na qualidade de arguido, contra o pagamento de uma elevada caução, a obrigação de apresentação regular às autoridades policiais e a interdição de saída do país e, noutro continente, a interdição da plataforma X no Brasil com o tumultuoso conflito verbal entre Elon Musk e o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes são os dois mais recentes grandes eventos num processo que se vem desenvolvendo há anos e que ninguém sabe como irá acabar. Ou melhor, que nunca irá acabar…

