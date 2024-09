Direito de Resposta: ‘’Douro a braços com a pior crise das últimas décadas’, publicado a 28 de Agosto de 2024

A ESPADACINTA VINHOS responde ao artigo publicado a 28 de agosto, com o título ‘’Douro a braços com a pior crise das últimas décadas’’.

Na notícia publicada neste jornal no diário de 28 de agosto, com o título “​Douro a braços com a pior crise das últimas décadas’’, é noticiado que a ESPADACINTA VINHOS comercializa vinhos importados de Espanha, com a sua marca associada à Região Demarcada do Douro. Tal afirmação é falsa e atentatória da reputação e boa imagem comercial da ESPADACINTA VINHOS.

Temos orgulho em afirmar que a ESPADACINTA VINHOS vende exclusivamente vinhos de origem 100% portuguesa, sendo a maior parte desses vinhos adquirida a adegas cooperativas da Região Demarcada do Douro. Reforçamos o nosso compromisso com a autenticidade e a qualidade, valores que norteiam a nossa atuação no mercado. A nossa transparência reflete-se também nas informações que fornecemos nos nossos rótulos e materiais de comunicação.

Na colheita de 2023, todas as uvas que comprámos aos vários agricultores da região do Douro, foram pagas a 550€ a pipa de vinhos tranquilos DOC e 1.100€ a pipa de vinho generoso.

Ressalva-se também que todos os valores foram liquidados aos Agricultores no final da vindima de 2023.

A ESPADACINTA VINHOS surgiu como solução para a falência de uma união de cooperativas da região do Douro denominada “​SUPERDOURO, C.R.L’’, tendo, desde a sua fundação, investido mais de 6.000.000€ na requalificação e reabilitação da capacidade produtiva das instalações dessa antiga instituição.

Hoje contamos com um capital social misto, sendo uma parte do mesmo capital social cooperativo. Estamos no Douro para fazer parte da solução através da valorização dos seus produtos. Como é possível constatar, os nossos valores não se revêm no que foi noticiado na publicação mencionada e são resultado da nossa política de produção de produtos de excelência, que tem de começar obrigatoriamente pelo pagamento justo e atempado aos Agricultores. Em nome da verdade, impõe-se esta resposta.

ESPADACINTA VINHOS, LDA.

Gerência, José Santos