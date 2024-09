No âmbito do programa Mais Habitação, o anterior governo propôs e o Parlamento aprovou uma lei que isenta de IRS as mais-valias obtidas com a venda de uma segunda casa desde que sejam aplicadas na amortização do empréstimo da habitação própria e permanente do contribuinte ou dos filhos.

