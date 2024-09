Jogos Paralímpicos e Liga das Nações

Com a paragem dos campeonatos nacionais de futebol na Europa, abre-se espaço para os jogos das selecções nacionais. Portugal iniciou na quinta-feira a sua participação em mais uma edição da Liga das Nações e com um triunfo por 2-1 sobre a Croácia. Segue-se a Escócia, no domingo, antes que a competição, que Portugal venceu na sua primeira edição, volte a um período de letargia e dê espaço ao regresso das Ligas nacionais. E, em Portugal, a I Liga regressa logo na sexta-feira, com um Arouca-Sporting.

Futebol à parte, destaque para os Jogos Paralímpicos. A competição, que termina no domingo, já bateu recordes de audiência. E, quanto a Portugal, do ponto de vista desportivo, os resultados têm sido positivos, com os atletas portugueses a terem conquistado, até este sábado, seis medalhas, duas delas de ouro: Cristina Gonçalves e Miguel Monteiro. Um feito ainda mais impressionante depois de se saber que Portugal atingiu a fasquia das 100 medalhas em todas as edições de Jogos Paralímpicos.

Este domingo reserva ainda a consagração do novo vencedor da Volta à Espanha em bicicleta que, tudo o indica, será o esloveno Primoz Roglic, actual líder da classificação geral com uma vantagem confortável sobre a concorrência mais próxima.

O que talvez lhe tenha passado despercebido

A primeira vitória em jogos oficiais de São Marino surgiu 34 anos depois.

A campanha que promove os Jogos Paralímpicos nas redes sociais e que gerou controvérsia.

O regresso de Bruno Lage ao cargo de treinador do Benfica.

Entrevista a Filipe da Silva, que se estreia como treinador na Liga francesa de basquetebol.

O adeus da ginasta Filipa Martins, que abandonou a modalidade.

Também no domingo (embora, na verdade, só se possa assistir em Portugal na madrugada de segunda-feira, por causa da diferença horário) terminará o Open dos EUA. Será o último grande torneio desta temporada, com a final feminina, entre a norte-americana Jessica Pegula e a checa Aryna Sabalenka a realizar-se na madrugada deste sábado. E, ainda no ténis, Portugal realiza mais uma eliminatória da Taça Davis, desta vez com s selecção portuguesa a ser composta por Jaime Faria, Nuno Borges, Henrique Rocha, Gastão Elias e Francisco Cabral (em pares), na Noruega, até 14.

No motociclismo de velocidade o Grande Prémio de São Marino, 13.ª prova do Mundial, terá a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), que vai tentar melhorar o seu desempenho já que não terminou o anterior Grande Prémio.

Por fim o andebol, que na quarta-feira verá Sporting e o polaco Orlen Wisla Plock iniciarem a sua participação na Liga dos Campeões.

A análise de arbitragem aos lances mais polémicos da última jornada da I Liga feita por Pedro Henriques.

O sorteio da Champions, com Sporting e Benfica.