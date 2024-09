Antigo vice-presidente republicano Dick Cheney vai votar em Kamala Harris

Dick Cheney, antigo vice-presidente republicano dos Estados Unidos, anunciou na sexta-feira à noite que vai votar na candidata democrata, Kamala Harris, na eleição presidencial norte-americana, agendada para Novembro.

Através de um comunicado, o antigo número dois do Presidente George W. Bush lançou duras críticas ao candidato do Partido Republicano, o ex-Presidente Donald Trump, explicando que, “enquanto cidadão” tem “o dever de pôr o país acima da filiação partidária para defender a Constituição”.

“Nos 248 anos da História da nossa nação, nunca houve um indivíduo que tenha sido uma ameaça tão grande para a nossa república como Donald Trump. Ele tentou roubar a última eleição, recorrendo a mentiras e a violência para se manter no poder depois de os eleitores o terem rejeitado. Nunca mais poderemos voltar a confiar-lhe o poder”, defendeu Cheney, que apoiou Trump em 2016.

O antigo vice-presidente refere-se à narrativa promovida por Trump e pelos seus aliados de que a vitória de Joe Biden na eleição de 2020 foi “fraudulenta”, uma acusação rejeitada por dezenas de tribunais, mas que culminou com a invasão do Capitólio pelos seus apoiantes, em 2021, depois de o ex-Presidente, mais tarde acusado de subversão eleitoral, se ter oposto à certificação dos resultados.

O “apoio” de Dick Cheney a Harris surge um dia depois de a sua filha, Liz Cheney, antiga congressista republicana, que votou a favor do segundo processo de impugnação de Trump na Câmara dos Representantes, em 2021, também ter revelado que vai votar na actual vice-presidente dos EUA para travar o “perigo” de uma nova Administração Trump.

A lista de figuras de topo do Partido Republicano que anunciaram que vão votar em Kamala Harris, candidata do Partido Democrata depois da desistência do Presidente Biden, já tem cerca de 250 nomes, que incluem vários antigos funcionários dos Governos de Trump, de George Bush e de George W. Bush ou dos candidatos à presidência John McCain e Mitt Romney.

Cheney é uma figura histórica do Partido Republicano, tendo sido protagonista de alguns dos momentos mais conturbados da Administração Bush, nomeadamente as invasões do Afeganistão e do Iraque.

Para além de ter sido antigo vice-presidente de George W. Bush entre 2001 e 2009, foi secretário da Defesa na Administração de George Bush, entre 1989 e 1993, e chefe de gabinete do antigo Presidente Gerald Ford, entre 1975 e 1977. Foi ainda congressista na Câmara dos Representantes pelo estado do Wyoming.