Procuramos a porta do Potong, o restaurante da chef Pam — considerada a Melhor Chef da Ásia 2024 — no meio das ruelas estreitas da Chinatown de Banguecoque, desviando-nos das motocicletas que passam em manobras de contorcionismo, e sentimos que recuámos até à Xangai dos anos 20 do século passado. Não nos surpreenderia se, de repente, virasse a esquina a elegante personagem de In the Mood for Love, de Wong Kar-wai, com o seu vestido justo e andar indolente.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt