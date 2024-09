Banguecoque: A avó Nusara, o açúcar do coqueiro, uma estrela Michelin e dois irmãos felizes

O chef Ton tem, em Banguecoque, dois restaurantes nos 50 Melhores da Ásia: o Le Du e, com o irmão Tam, o Nusara. Um sucesso feito do orgulho na história familiar e nos produtos tailandeses.

A mulher jovem, de cabelo apanhado num carrapito e avental vermelho com peixinhos e estrelas-do-mar, abre uma gaveta de madeira, tira uma mão-cheia de noodles e lança-os em água a ferver. Com gestos rápidos, outra mulher enche várias taças com noodles, dumplings recheados com carne e especiarias, vegetais e pedaços de porco caramelizado, e outras com um caldo, claro, e distribui-as pelas mesas, ao mesmo tempo que prepara as encomendas, que não param de sair.