BdP recomenda que Governo mude lei para evitar subida de comissões do MB Way

Lei limita comissões cobradas por transferências em aplicações como o MB Way, quando são feitas através de cartão. MB Way passará a estar assente em contas, o que abre caminho à subida de custos.

A SIBS vai passar a permitir a associação de contas bancárias ao MB Way, em vez da associação apenas de cartões, como acontece actualmente. É uma alteração à estrutura da solução de pagamentos que não traz alterações substanciais para os utilizadores – pelo menos, na forma de funcionamento do serviço. Mas a mudança poderá, na prática, significar um aumento de custos para os consumidores, tal como alertou a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – Deco no mês passado. Agora, é o Banco de Portugal (BdP) quem o diz, numa recomendação enviada ao Governo, onde o regulador confirma que, se a lei em vigor não for alterada, os bancos poderão aumentar as comissões cobradas pela utilização do MB Way.