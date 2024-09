Paralímpicos: Nadadores portugueses marcam hoje presença em três finais

A natação portuguesa conseguiu, este sábado, o pleno para as três finais possíveis deste dia nos Jogos Paralímpicos Paris 2024, com Tomás Cordeiro, Daniel Videira e o medalhado Diogo Cancela a assegurarem presença nas provas decisivas, marcadas para a tarde.

No último dia de provas paralímpicas na piscina da Arena Paris La Defense, Tomás Cordeiro nadou as eliminatórias dos 200 metros estilos SM10 em 2.19,75 minutos, marca que fica aquém do seu recorde nacional (2.16,83), garantindo um lugar na final, agendada para a tarde, e para a qual o australiano Col Pearse parte com o melhor tempo (2.16,19)

Nas eliminatórias dos 100 metros costas S6, Daniel Videira qualificou-se para a final com o tempo de 1.21,33 minutos, apesar de ter nadado num tempo superior ao seu recorde nacional 1.19,89.

Diogo Cancela, que já tem um bronze na prova dos 200 metros estilos SM8, cronometrou 1.06,76 nas eliminatórias dos 100 metros mariposa S8, e parte para a final com a oitava marca, que é superior o recorde nacional, que lhe pertence (1.04,84).

Os portugueses já conquistaram sete medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.