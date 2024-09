Paralímpicos: Carolina Duarte e Djibrilo Iafa são os porta-estandartes no encerramento

Os medalhados Carolina Duarte e Djibrilo Iafa vão ser os porta-estandartes de Portugal na cerimónia de encerramento dos Jogos Paralímpicos Paris2024, agendada para domingo, anunciou este sábado o Comité Paralímpico de Portugal.

Carolina Duarte conquistou este sábado a medalha de bronze na prova de 400 metros T13 (deficiência visual), enquanto Djirbilo Iafa também foi bronze no torneio de -73 kg para atletas cegos, dando ao judo português a primeira medalha em Jogos Paralímpicos.

Depois de a cerimónia de abertura ter decorrido na Praça da Concórdia, no coração da cidade, a de encerramento terá lugar no Stade de France, e tem início marcado para as 20h30 locais (19h30 em Lisboa).

Com um atleta luso ainda em prova, Portugal conquistou, após 12 dias de competição, sete medalhas (duas de ouro, uma de prata e quatro de bronze), tendo igualado os resultados de Pequim2008.

Portugal está representado nos Jogos Paralímpicos Paris2024 por uma comitiva de 27 atletas, competindo em nove modalidades.