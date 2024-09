What’s The Story? Oasis voltam a dominar tops, 30 anos depois

Álbum de estreia Definitely, Maybe é o mais vendido no Reino Unido e, com Time Flies… (1994-2009) e (What’s The Story) Morning Glory?, devolveu banda recém-reunida aos tops.

O anúncio da reunião e digressão da banda britânica Oasis, na semana passada, já teve efeito nos tops de vendas e escutas da sua música no Reino Unido e outros países. Pela primeira vez em 14 anos, e 30 anos após o lançamento do seu álbum de estreia Definitely, Maybe, o disco está em primeiro lugar na lista de mais vendidos da The OfficialCharts Company, o organismo britânico que monitoriza a comercialização de música no Reino Unido. Em Portugal, os números para já disponíveis são bem mais modestos.