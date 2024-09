Tsuki, Vanessa Parish Crooks e Máry M são as rappers portuguesas finalistas do She Raps

Projecto de incentivo à profissionalização de mulheres no hip hop estreou-se em Portugal e sexta-feira à noite foram escolhidas as três artistas que irão gravar tema, vídeo e actuar pela Europa.

As rappers portuguesas Tsuki, Vanessa Parish Crooks e Máry M são as três finalistas que vão representar Portugal na mais recente edição do projecto She Raps, a primeira aberta ao nosso país, confirmou ao PÚBLICO a organização. O passo seguinte é uma residência artística na Croácia com as eleitas de outros países, gravar e actuações em vários palcos, nomeadamente no festival de hip hop mais importante da Europa, o Les Ardentes, em Liège, na Bélgica.

A formação She Raps, que chegou a Portugal pelas mãos da Skoola, academia de música urbana nascida nos contentores do Village Underground, em Lisboa, terminou a sua primeira etapa em solo português na noite de sexta-feira com a actuação das dez candidatas na Musa, também em Lisboa. As dez artistas tiveram sessões de mentoria com Muleca III, Capicua, Sam the Kid, Blaya, Rafaela Ribas, Bruno Mushug ou Manda Guevara durante o Verão, sob a direcção artística de Maze.

O objectivo do projecto é muito claro: incentivar as mulheres a subir cada vez mais aos palcos do rap e do hip hop, dando-lhes ferramentas e experiências que permitam estilhaçar, também nesta área musical, o telhado de vidro que, invisível e visivelmente limita carreiras, remunerações ou presenças no espaço de público de tantas mulheres e pessoas que se identifiquem como mulheres. O júri, composto por Dama Bete, D-Mars, Telma Tvon, Chong Kwong e Nuno Varela, avaliou na noite de sexta-feira as rappers e escolheu as três premiadas com Sir Scratch como MC e DJ sets de BIG e Blaya.

Em Fevereiro do próximo ano, Tsuki, Vanessa Parish Crooks e Máry M vão juntar-se às seleccionadas da Bélgica, França, Croácia e região dos Balcãs para uma residência artística que deverá resultar na produção de um tema para casa uma, um videoclip e depois a ansiada mini-digressão que culminará no Les Ardents, em Liège, na Bélgica.

Foi a primeira vez que o She Raps, projecto de incentivo à profissionalização de mulheres rappers nascido em França em 2021 como uma ramificação da incubadora Rappeuses en Liberté, sediada em Paris, saiu de França e abrangeu estes novos países. Desde 2021, já contribuiu para a formação de 30 mulheres rappers e agora há três portuguesas nesse rol. Mariana Duarte Silva, fundadora do espaço e plataforma cultural Village Underground Lisboa, é o rosto português da parceria com a organização francesa.

Tsuki, Vanessa Parish Crooks e Máry M são artistas consideradas emergentes e agora vão conhecer camaradas de outros países para um encontro na Croácia e uma digressão juntas. Este projecto é financiado pela União Europeia através do programa Europa Criativa.